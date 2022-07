Uno scatto social con sua figlia, svela il cambio look di Paolo Bonolis. Novità per il conduttore che si è mostrato “trasformato”…

L’intento era sicuramente un altro, eppure Paolo Bonolis, nel suo recente post su Instagram, ha attirato l’attenzione per il nuovo look sfoggiato con grande personalità. Il noto conduttore ha pubblicato una foto con sua figlia Silvia mostrando dei baffetti niente male…

Paolo Bonolis cambia look: la foto

PAOLO BONOLIS

Dopo le recenti conferme riguardo il rapporto sempre roseo con sua moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha voluto pubblicare una foto sui social insieme a sua figlia. Uno scatto che rivela un dettaglio nuovo nel look dello showman. Per l’uomo, come detto, ecco un inedito baffo molto commentato dagli utenti, oltre 1 milione i suoi seguaci sul social.

“Dai Paolo, il baffetto no”, ha scritto qualcuno con fare simpatico. “Però ti sta bene dai”, ha detto un altro. “Sembri il nonno di Luca Laurenti”, ha voluto invece commentare con molta ironia un altro seguace del presentatore.

La foto, però, fa parlare anche per un’altra ragione. Infatti, Bonolis si è mostrato con sua figlia Silvia che, come ben noto, è nata con un grave problema cardiaco, per il quale è stata subito operata. A seguito dell’intervento, peròm sono sorti nuovi guai che hanno portato ad un’ipossia cerebrale che ha comportato dei danni motori.

Proprio per questa ragione la didascalia di Bonolis ha fatto intenerire tutti: “E’ per te…”, una frase che non ha bisogno di ulteriori commenti.

Di seguito il recente post del presentatore su Instagram con lo scatto tra padre e figlia che sorridono:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG