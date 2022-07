Simona Ventura e Giovanni Terzi finalmente si sposeranno. La showgirl ha rivelato quando sarà la data del matrimonio.

Finalmente il “sì”. Ci sarebbe una data, anche se ancora non del tutto precisa, per il matrimonio di Simona Ventura e del suo compagno Giovanni Terzi. A renderlo noto è stata la stessa showgirl nel corso di un’intervista a Chi ripresa da Leggo.it e da Il Messaggero.

Simona Ventura annuncia la data del matrimonio con Giovanni Terzi

Simona Ventura

Dopo aver raccontato in passato delle difficoltà avute a sposarsi, Simona Ventura sembra finalmente aver trovato il momento più opportuno per dirsi di sì col suo Giovanni.

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo. Prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”, ha aveva detto intervista da Gente la Ventura qualche mese fa. “Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo”, aveva anche aggiunto.

E adesso, quel momento pare essere arrivato: “Ogni anno fissiamo la data, vogliamo condividere la gioia con tutti, per questo non possiamo sposarci in un momento triste. A questo punto come data dico 2023 così l’anno prossimo al Grand Hotel avremo le fedi al dito”, ha ufficializzato quindi la conduttrice.

Su Terzi, in passato, la donna aveva anche detto in modo assolutamente dolce e ricco d’amore: “Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”.

A questo punto non resta che aspettare ancora qualche mese per poter finalmente vedere la bella Simo e il suo Giovanni vivere questo felicissimo e tanto atteso momento.

Di seguito un recente post su Instagram della conduttrice col suo compagno e futuro marito:

