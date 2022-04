Simona Ventura vuole sposarsi con Giovanni Terzi ma sembra esserci una maledizione che glielo impedisce ogni volta…

La voglia di sposarsi c’è, l’amore sempre più forte. Eppure, ogni volta che si è vicini a decidere data ed ogni dettaglio, nella vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi accade qualcosa. Lo ha raccontato la stessa conduttrice televisiva a Gente.

Simona Ventura e la maledizione delle nozze

Simona Ventura

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo”, ha spiegato Simona Ventura sulla voglia di sposarsi con Giovanni Terzi. Ma cosa accade nel dettaglio? La showgirl ha raccontato: “Beh, prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra“.

Il desiderio della coppia è di avere una giornata senza problemi e soprattutto ricca solo di pensieri positivi: “Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte, si esprime ogni giorno: insieme siamo in grado di superare qualsiasi avversità. Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi”.

L’amore con Terzi

Sui valori della famiglia e l’amore tra lei e Terzi, Simona Ventura ha poi aggiunto: “Per me la famiglia è essenziale, per Giovanni anche: noi non siamo più due, siamo uno. E questo uno ha cinque satelliti. Siamo felici e loro lo sono altrettanto nel vederci così”.

Sul primo incontro: “Io ho sempre creduto nell’amore, ma non avevo mai trovato una persona tanto complementare e affine. Quando ci siamo incontrati eravamo un po’ due lupi solitari, due che si erano un po’ chiusi. Io pensavo che probabilmente avrei avuto tante cose nella vita, ma non l’amore, che sarei rimasta da sola, con i miei figli, e già mi ritenevo fortunata”. E infine: “È bastato parlare con lui, confidarmi. Da lì si è stravolto tutto. Mi sono sentita da subito molto protetta ed è stato spontaneo iniziare a scrivere insieme il nostro progetto di vita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG