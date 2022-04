In una ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Patrizia De Black racconta un evento del passato che la colpì molto e che riguardava l’uso di cocaina che si feceva nelle feste dei vip quando lei era giovane. Ecco cosa ha raccontato.

La nobile è sempre più schietta e spontanea nelle sue esternazioni e, da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato un fatto divertente, mentre era insieme all’inseparabile figlia Giada.

Ecco cosa ha rivelato: “Pensa che quando c’erano le feste giravano con i vassoi con la cocaina e la offrivano a tutti…“e, su queste parole, interviene la figlia, dicendo: “Bisogna anche dire che tu non hai mai fatto uso di questa roba nonostante quel mondo così”. La madre, però, afferma che: “Io una volta ci ho provato, mi si sono anestetizzati i denti”.

Da sempre la nobile dimostra di avere un carattere forte e un certo modo di raccontare le cose: lo ha dimostrato anche durante la partecipazione al Grande Fratello VIP.

L’ex gieffina prenderà di nuovo parte a un reality? Non si sa ancora, ma sta di fatto che Serena Bortone si è molto divertita ad ascoltare il suo aneddoto.

