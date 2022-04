Belen Rodriguez ha svelato sui social un trattamento speciale per mantenere l’addome perfetto dopo le due gravidanze.

Tanto lavoro, tanta attività sportiva, ma anche qualche piccolo segreto per mantenersi sempre in forma e senza difetti. Belen Rodriguez ha confidato a tutti i suoi seguaci un particolare trattamento che utilizza per l’addome, soprattutto dopo le due gravidanze che avrebbero potuto crearle qualche “problema di linea”.

Belen Rodriguez svela il trattamento segreto per l’addome

Belen Rodriguez

Conduttrice tv e modella, ma anche e soprattutto mamma di Santiago e Luna Marì. Ecco perché anche Belen Rodriguez ha bisogno di qualche attenzione particolare per il suo fisico. Qualcosa che va ben oltre il tanto esercizio, una sana alimentazione e alcuni prodotti specifici.

A confidarlo ai suoi tanti seguaci è stata la stessa presentatrice de Le Iene che con alcune stories su Instagram si è fatta vedere su un lettino intenta a godersi un trattamento speciale.

Mostrando un apparecchio legato all’addome, la showgirl argentina ha detto: “Sto facendo un trattamento pazzesco perché dopo due gravidanze il tessuto diciamo che si scolla un po’”, ha affermato Belen toccandosi la pancia e il ventre. “In pratica è come se uno facesse 20mila addominali in 30 minuti. Ma ricordo che tutto questo va abbinato allo sport”.

Il macchinario che l’argentina ha fatto vedere, infatti, dovrebbe permettere un trattamento di sculpture shape o comunque un qualcosa su radiofrequenza che va a sostituire i normali esercizi addominali.

Nonostante il tanto esercizio fisico che la donna fa tutti i giorni o quasi per mantenere il suo aspetto davvero perfetto, quindi, una piccola mano extra si rende necessaria ogni tanto.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram di Belen dove è possibile apprezzare proprio la zona dell’addome:

Riproduzione riservata © 2022 - DG