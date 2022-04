Carla Bruni fa un caloroso omaggio a Jovanotti, dedicandogli una canzone su Instagram. Ecco il video della performance.

Carla Bruni ha voluto realizzare, il proprio omaggio personale, a Jovanotti. L’ex modella, infatti, apprezza molto il repertorio musicale di Lorenzo Cherubini e ha voluto comunicarlo a tutti i suoi follower su Instagram, cantando “I love you baby“.

Carla Bruni, l’omaggio a Jovanotti

L’ex première dame di Francia e moglie di Nicolas Sarkozy ha voluto rendere omaggio a Jovanotti su Instagram, cantando il suo ultimo brano, I love you baby. Il video:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “I love you baby, più chiaro di così non c’era, I love you baby, Lo canterò per te stasera, domani è finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi…”

Mai vivere senza le canzoni di Jovanotti

Il messaggio che lancia la Bruni è molto chiaro: per lei è impossibile vivere senza ascoltare i brani di Lorenzo Cherubini.

Ecco le sue parole: “Secondo me non bisognerebbe mai vivere senza le canzoni di @lorenzojova. Fa bene ascoltare delle canzoni così belle….”. E Jova risponde con un “Grazie!“.

