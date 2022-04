Julia Roberts racconta ad Extra che i suoi gemelli 17enni sono pronti ad andare al college e si dice emozionata e stordita.

Sembra ieri quando Julia Roberts annunciò di aspettare due gemelli. Eppure, da quel momento, sono passati diciassette anni e oggi i gemelli sono pronti a lasciare la casa per andare a studiare al college. L’attrice: “Sono stordita“.

Julia Roberts: i figli gemelli pronti al college

L’attrice ha rivelato che i suoi gemelli – Hazel e Phinnaeus – sono pronti ad andare al college. Un momento che le provoca gioia, ma anche molto stordimento. Una foto:

Ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista a Extra: “Sono stordita. Sono completamente eccitata per loro. È davvero emozionante. Io non ho avuto la fortuna di vivere un’esperienza al college. Vedere che a loro sta succedendo, dunque, per me è davvero emozionante“.

Julia Roberts

Il trasloco a San Francisco

Di recente, la famiglia si è trasferita a San Francisco, dove ha trovato maggiore privacy e tranquillità, rispetto a Hollywoood, sempre piena di paparazzi.

“Abbiamo sempre desiderato vivere fuori da Los Angeles”, afferma la Roberts, che aggiunge: “Penso che la mossa sia stata grandiosa. Ci rendevamo conto che traslocare con tre adolescenti durante una pandemia non era una scelta per i deboli di cuore, ma ce l’abbiamo fatta e ora tutti sembrano felici!“.

