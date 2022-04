Stefano Accorsi e Bianca Vitali a Gardaland per il compleanno del figlio

Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali sono andati a Gardaland per festeggiare il quinto compleanno di Lorenzo, loro primo figlio. Il trio si è divertito moltissimo nelle varie attrazioni del parco e hanno scattato diverse foto per immortalare quei felici momenti.

L’attore e la moglie Bianca Vitali hanno portato il piccolo Lorenzo a Gardaland per festeggiare il suo compleanno. Il piccolo ha compiuto cinque anni. La foto condivisa su Instagram:

View this post on Instagram

“Oggi questo piccolino in mezzo compie 5 anni. La mamma e il papà sono pazzi di te. Auguri Lorenzo amore mio!”, ha scritto il papà, orgoglioso del suo ometto.

Bianca è figlia del giornalista toscano Aldo Vitali. I due si sono sposati nel 2015 e, da allora, non si sono mai separati.

Hanno due figli: Lorenzo, che ha appena compiuto cinque anni e Alberto di due anni. Il primo è nato nel 2017, il secondo nel 2020.

