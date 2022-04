Grande party per festeggiare due date importanti: il suo compleanno e l’uscita di A Long Goodbye. Una serata speciale per Gianluca Grignani.

Ha voluto fare le cose in grande stile per festeggiare due avvenimenti importanti nello stesso giorno. Parliamo di Gianluca Grignani che è stato protagonista di un bel party per i suoi 50 anni – compiuti lo scorso 7 aprile – e per l’uscita del suo ultimo lavoro ‘A Long Goodbye’.

Gianluca Grignani: il party e gli invitati

Gianluca Grignani

Ha scelto di fare le cose in grande Gianluca Grignani che, dopo il successo scaturito dalla partecipazione a Sanremo in qualità di ospite, ha presentato il quinto singolo, che fa parte della trilogia Verde Smeraldo, con una festa spettacolare.

Al party nel milanese, con tanto di calici di bollicine, sushi e molto altro ancora, pure molti invitati di lusso. Dal giovane collega Irama fino a Cecilia Capriotti, passando per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Eleonoire Casalegno, il Musazzi, Giacomo Urtis, Pago e tanti altri ancora…

L’artista ha voluto una festa nel suo stile, quindi decisamente rock, circondato da tanti amici tutti pronti a scatenarsi a suon di musica e brindisi.

Nelle stories Instagram di Grignani anche alcuni dei momenti più importanti della serata. Da uno “stappo” di una bottiglia, poi condivisa con Irama, fino all’assaggio di una rota a tema col cappello.

Tanta felicità ed emozione per l’artista che è stato circondato da molte persone che, evidentemente, gli vogliono bene.

Alla festa e poi anche sui social, Grignani ha voluto lasciare tutti con una frase molto profonda tratta appunto dal suo ultimo lavoro: “La libertà ora mi sta parlando. Le tue ragioni han sempre meno senso. Guarda che è chiaro anche a me siamo un long goodbye io e te”.

Di seguito il post su Instagram che ufficializza l’uscita del suo ultimo singolo:

