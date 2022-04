La showgirl e attrice spagnola, Laura Barriales, rivela le motivazioni che l’hanno spinta a vivere stabilmente in Svizzera.

Laura Barriales ha spiegato – in una intervista concessa a Diva e Donna – perché vive in Svizzera da tanto tempo, insieme a suo marito e ai suoi figli. L’attrice ha rivelato che solo in questo paese si sente realmente sicura.

Laura Barriales vive in Svizzera: le motivazioni

L’attrice ha spiegato – a Diva e Donna – di aver scelto di vivere in Svizzera per questioni di sicurezza. Si sente sicura in questo paese, come in nessun posto d’Europa.

Ecco le sue parole al riguardo: “Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”.

Laura Barriales

La showgirl molto dedita alla famiglia

L’attrice e showgirl si dedica completamente alla sua famiglia: sposata con l’imprenditore Fabio Cattaneo, ha due bambini, un maschietto e una femminuccia.

L’ultima apparizione televisiva risale al 2017, quando partecipò a Celebrity Masterchef: ora è felice perché ha una famiglia che non la fa mai sentire sola: in passato, come ricorderete, ha più volte detto di aver sofferto di solitudine.

