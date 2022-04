Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: a riportare la notizia è Chi Magazine. Un annuncio che ha lasciato i fan a bocca aperta, visto che la coppia si è dimostrata – fino a poco tempo fa – molto unita e affiatata.

Secondo quanto riporta Chi Magazine, l’ex di Gigi D’Alessio e Livio Cori sono sono lasciati. I due interessati non hanno commentato l’accaduto che sorprende i fan come un fulmine a ciel sereno, visto quanto erano uniti ed affiatati. Una foto della cantante:

View this post on Instagram

Sui social, i due si dimostravano molto innamorati e si scambiavano dediche mielose. Poi è arrivata la rottura che ha spiazzato tutti e che giunge dopo un anno di frequentazione.

Fino a qualche giorno fa, la cantante di Sora aveva dedicato un post molto dolce al suo amato, che faceva ipotizzare un futuro insieme. Il post recitava in questo modo:

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”: queste parole facevano presagire solo un futuro radioso per la coppia che, però, è scoppiata da un momento all’altro.

