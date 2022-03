Anna Tatangelo ha raccontato del suo fidanzato Livio Cori, che l’ha fatta rinascere. Ecco com’è andato l’incontro con il figlio Andrea.

Dopo la lunga relazione andata male con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato il sorriso, non solo grazie a suo figlio Andrea, ma anche a Livio Cori, cantante che le è entrato profondamente nel cuore.

Da un anno, i due hanno una bella relazione e la cantante sembra più felice che mai. In un’intervista a Gente, la Tatangelo ha raccontato del rapper napoletano: “E’ una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”

Anna ci è andata piano con Livio Cori, non si è buttata a capofitto in questa relazione, soprattutto per il piccolo Andrea: “Mi dicevano: ‘Ma perché non ti diverti e basta?’. Ci devi essere portata. Io non sono così. E siccome all’inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma. Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma. . Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”

Per la Tatangelo, quindi, sembra davvero un periodo positivo e questa nuova relazione le ha fatto credere ancora una volta nel vero amore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG