Ludovica Valli è diventata mamma da meno di un anno, ma in famiglia ha anche un cane che adora: tutto su Ettore, chiamato anche Ettorino.

Ex tronista di Uomini e Donne, che al tempo della scelta optò per Fabio Ferrara, Ludovica Valli ha oggi cambiato vita. Il fidanzato non è più quello di un tempo, ma un altro uomo che le ha donato la gioia di diventare madre. In famiglia, inoltre, c’è anche un cane che è tutta la sua vita. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe.

Ludovica Valli, il cane: razza e nome

Ludovica Valli ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne, ha proseguito con l’avventura a Temptation Island e, infine, si è reinventata influencer. Molto seguita su Instagram, dove vanta quasi 2 milioni di follower, è qui che mostra ai fan gran parte della sua vita quotidiana. Oltre al compagno Gianmaria De Gregorio e alla piccola Anastasia, venuta alla luce a marzo del 2021, Ludovica dedica diverse condivisioni anche all’adorato cane Ettore. Di razza bulldog francese, il cucciolo ha un bellissimo pelo di colore grigio scuro. I suoi occhioni sono sempre dolcissimi e anche con la primogenita della padrona non ha mai dimostrato altro che tenerezza.

Ettore segue Ludovica ovunque, anche quando la famiglia si trasferisce a Ibiza, dove Gianmaria lavora a periodi alterni. Qualche tempo fa, il cane è stato male e la Valli è stata costretta a farlo ricoverare presso una clinica veterinaria. In questa occasione, l’influencer aveva confidato ai fan il suo dolore per l’amico a quattro zampe.

“Sono stati due giorni tosti per noi. Oggi forse il peggiore di tutti. Siamo abituati a stare qualche giorno senza Ettorino ma sapendolo a saltare e giocare con altri cagnolini… questa volta è un pochino più diversa la situazione. (…) Vederlo soffrire e purtroppo essere impotenti davanti a tutto ciò è un dolore straziante. Un dolore, che, per chi sa cosa significa avere un cane proprio è un dolore che non si può spiegare. (…) Sei una parte fondamentale della mia vita, ho ancora tanto tantissimo bisogno di te… penso che non ne avrò mai abbastanza. Fai presto presto“, ha scritto la Valli su Instagram. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e, ad oggi, Ettore sta benissimo.

3 curiosità sul cane di Ludovica Valli

Prima di diventare mamma della piccola Anastasia, Ludovica Valli condivideva su Instagram molte più immagini di Ettore. Nell’ultimo anno, però, il cane è un po’ latitante dalla bacheca social della padrona.

-L’ex tronista, prima di diventare madre, definiva Ettore “la parte più bella di me“.

-Quando viaggia per piacere, Ludovica lascia Ettore a casa con persone a lei care.

-Il cane è un perfetto “fratello maggiore” per Anastasia.

