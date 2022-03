Quella del gatto Bombay è una razza particolare che, a dispetto del nome, proviene dal Kentucky. Scopriamo quanto è importante sapere sul suo conto.

Il gatto Bombay è famoso per il suo manto nero come la notte e per essere un gatto che ama sopra ogni altra cosa le comodità ed il silenzio. Si tratta quindi di un felino davvero molto particolare e che è bene imparare a conoscere ancor prima di decidere se prenderne uno con se. Una volta fatta la scelta si rivela però un vero compagno di vita, fedele e sempre riconoscente per le attenzioni ricevute.

Bombay americano: carattere e particolarità

Questo gatto appartiene alle razze a pelo corto e si fa notare per il suo manto scuro e lucido.

gatto Bombay

Molto simile ad una pantera in miniatura ha dei modi eleganti, due occhi grandi e chiari ed un carattere davvero particolare.

Di taglia media, si mantiene piuttosto piccolo. Le femmine arrivano a due o tre kg mentre i maschi arrivano al massimo ai cinque

Seppur amante della calma e del silenzio si rivela un compagno fedele e tranquillo, che ama vivere in appartamento e che per questo adora la compagnia umana.

Diffidente verso gli estranei tende a soffrire la solitudine. Per questo motivo prima di prenderlo è bene essere certi di potergli garantire una certa presenza in casa.

Inoltre è preferibile accoglierlo in un ambiente piuttosto tranquillo. In presenza di rumori forti, infatti, tende ad andare particolarmente in ansia e a stare male, specialmente quando è solo.

Gatto Bombay: prezzo e costi di mantenimento

Sia in Italia che all’estero ci sono degli allevamenti riconosciuti che si occupano di questa razza e ai quali è consigliabile affidarsi al fine di non avere brutte sorprese. Inoltre, chi ama questi gatti li conosce sicuramente meglio di altri e sarà in grado di fornire le prime informazioni utili.

Andando alle spese, per il gatto Bombay il costo medio si aggira intorno ai 1300 euro. Cifra che varia in base alla purezza della razza e ad altri fattori.

Per il resto, si dovranno considerare le spese per il mangiare, i giochi ed i controlli periodi da effettuare presso il veterinario.

Riproduzione riservata © 2022 - DG