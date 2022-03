Filippa Lagerback ha un cane che è diventato famoso quasi quanto lei e il marito Daniele Bossari: scopriamo tutte le curiosità sul peloso.

Con la sua bellezza mozzafiato, rimasta intatta nonostante lo scorrere del tempo, Filippa Lagerback è apprezzata in ogni angolo del bel Paese. Non è solo questo ad attirare i fan, ma anche il suo temperamento sempre pacato. La conduttrice, opinionista e modella adora trascorrere le giornate all’aria aperta e non si separa mai dal suo cane: scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe.

Filippa Lagerback, cane: razza e nome

Presentatrice molto apprezzata e oggi opinionista fissa di Che tempo che fa, Filippa Lagerback ha sposato il compagno Daniele Bossari soltanto qualche anno fa. I due facevano coppia fissa da tempo ed erano diventati genitori della primogenita Stella da parecchio, quando lo speaker radiofonico e presentatore ha deciso di chiedere la sua mano. La proposta di nozze, emozionante come non mai, è andata in scena nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Daniele era concorrente. Non serviva un matrimonio per considerarsi famiglia, ma lo scambio delle fedi è stata una consacrazione del loro grande amore.

Filippa e il suo principe azzurro, anche nel giorno più importante della loro vita, hanno avuto accanto l’adorato cane. Si chiama Whisky, è di razza Cocker Spaniel e proviene dall’allevamento Tristano e Isotta, situato a Oleggio, in provincia di Novara. Prima di accogliere in casa l’amico a quattro zampe, Lagerback, Bossari e Stella hanno fatto una minuziosa ricerca per capire qualche razza fosse maggiormente adatta alle loro esigenze.

3 curiosità sul cane di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback e Daniele Bossari non si separano mai dal loro cane, che considerano un secondo figlio. Non a caso, hanno scelto di accogliere in casa un Cocker Spaniel perché ritenuto idoneo ai loro ritmi di vita, che comprendono lunghi viaggi.

–Whisky si chiama così perché il colore del suo manto ricorda proprio quello del liquore.

-Il cane ha fatto da paggetto a Filippa nel giorno del suo matrimonio con Daniele Bossari.

-Prima di Whisky, la famiglia aveva un altro cane di razza Golden Retriever di nome Enzo.

