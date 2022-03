Ospiti da Domenica in, i due vincitori di Ballando con le stelle sono stati interpellati sul loro rapporto molto imbarazzati hanno dato risposte ancora una volta poco chiare.

Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti di Mara Venier. Nel momento in cui la conduttrice chiede ai due se stessero insieme, la cantante e il ballerino rimangono visibilmente imbarazzati. Dalle risposte che danno sembra esserci qualcosa di forte tra loro ma ancora non vogliono dare una definizione precisa al loro rapporto.

Le dichiarazioni di Arisa e Vito Coppola

Come riporta Fan Page, Vito Coppola risponde alla domanda se i due stiano insieme o no: “C’è tanto affetto. C’è. Stiamo con noi stessi.” Arisa invece risponde così: “Io sono fidanzata con lui, lui no ma io si. Care persone, io sì: A questo punto Mara Venier incalza la cantante e chiede: “Ma cosa vuoi da lui? Non fraintendere, figli? matrimonio?” Arisa imbarazzata: “Non dire così che poi gli uomini scappano“.

I due non hanno dunque dato ancora una risposta che possa essere definitiva, ma gli sguardi e le carezze dicono che tra loro non c’è solo una semplice amicizia. Chi è il più preso dalla situazione? A giudicare dalle sue parole sicuramente Arisa, ma anche il ballerino da come la guardava sembra abbastanza preso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG