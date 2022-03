La conduttrice dell’Isola dei Famosi smentisce la crisi con Totti e spiega che c’è stato qualcuno che ha organizzato tutto per un torna conto mediatico.

Come ospite da Verissimo, Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Totti. La conduttrice svela a Silvia Toffanin che non c’è stato nessun periodo di rottura o tradimento nella coppia ma che sia stato tutto orchestrato da qualcuno. La conduttrice poi parla di “accanimento mediatico schifoso” e si scaglia contro i media.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Come riporta Fan Page, Ilary Blasi vuota il sacco sulla crisi con Totti: “Su questa cosa si è detto tanto, anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli“.

E ancora: “Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a.” Sui presunti tradimenti tra loro dichiara: “Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l’ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno“.

