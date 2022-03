Circolavano già parecchi rumor sulla presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice e ora arriva la conferma, lo annuncia lei stessa che racconta di aver avuto delle piccole complicazione all’inizio.

Nicola Mazzocato è incinta, l’ex corteggiatrice lo annuncia con un bellissimo post ma in ritardo rispetto al gossip. Il motivo di tanto riserbo è stata una complicazione che ha avuto all’inizio della gravidanza, per cui ha preferito attendere prima di dare la notizia. Ora va tutto bene e Nicole è più felice che mai.

Le dichiarazioni di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato annuncia la gravidanza e spiega le piccole complicazioni iniziali, con un post su Instagram: “Saremo presto in 4!!!!! Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo..

Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.” Il post viene inondato di like e auguri, da parte anche di Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG