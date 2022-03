Aurora Ramazzotti parla per la prima volta di Tomaso Trussardi, ex marito della mamma Michelle Hunziker, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto scalpore qualche mese fa e, di sicuro, ha avuto un impatto su tutta la famiglia. Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl che aveva un ottimo rapporto con l’imprenditore, ha parlato per la prima volta di lui dopo la rottura.

Durante la trasmissione Belve, la giornalista Francesca Fagnani ha chiesto ad Aurora Ramazzotti di Trussardi e la giovane ha risposto: “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”

Aurora è molto serena in merito alla separazione tra la mamma e Trussardi, o almeno così dimostra di essere.

Durante l’intervista, ha poi parlato dei suoi genitori, la Hunziker e Eros Ramazzotti, dicendosi poco favorevole a un ritorno di fiamma tra i due: “Non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”

Riproduzione riservata © 2022 - DG