Il momento che in molti aspettavano sta per arrivare: finalmente Ilary Blasi parlerà dopo la tempesta mediatica che ha travolto la sua famiglia.

A poche ore dal debutto dell’Isola dei famosi 2022, la conduttrice sarà ospite di Verissimo e per la prima volta, nella puntata di domenica pomeriggio, racconterà tutta la sua verità. Dopo le numerose notizie circolate sulla presunta crisi tra lei e Francesco Totti, Ilary Blasi non ha mai commentato.

Solo l’ex campione, subito dopo i primi rumors ha condiviso un video in cui smentiva tutte le voci e chiedeva di lasciare in pace la sua famiglia.

Per Silvia Toffanin, quindi, sarà un’intervista davvero esclusiva, sicuramente seguita da migliaia di telespettatori che non vedono l’ora di conoscere la versione della Blasi.

