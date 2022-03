Sonia Bruganelli ha litigato via social con la youtuber Chiara D’Alessandro, che ora vuole agire per vie legali contro l’opinionista.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, potrebbe essere accusata di bodyshaming, a causa di alcune cose che ha detto riferita alla youtuber Chiara D’Alessandro.

Tutto è nato durante la puntata di Avanti un Altro dello scorso 15 marzo, quando dal salottino Laura Cremaschi ha letto una domanda riguardante proprio la D’Alessandro. Paolo Bonolis non conoscendo la youtuber ha chiesto chi fosse e la bonas ha risposto: “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire”.

Una frase che non è piaciuta molto alla diretta interessata che sui social è andata su tutte le furie scagliandosi contro il programma di Bonolis. “Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale“

Dopo le parole della D’Alessandro, Sonia Bruganelli è scesa in campo per dire la sua, scrivendo su Instagram: “Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo.“

Dopo queste parole, Chiara D’Alessandro è esplosa, minacciando di denunciare la Bruganelli: “La moglie di Paolo, questa certa Sonia, non so cosa, si è permessa di divulgare una chat privata. Quello è un reato e la denuncerò, la legge non ammette ignoranza. Non mi interessa chi tu sia e che tu abbia i soldi. Anzi, meglio che tu abbia denaro, così almeno puoi pagarmi tutto.“

Andrà avanti la denuncia da parte della youtuber? Staremo a vedere come andrà a finire questa polemica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG