Molti telespettatori l’hanno conosciuta grazie a Sanremo 2022 e oggi Lorena Cesarini parla di come le è cambiata la vita.

Lorena Cesarini, ospite di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, ha raccontato di come è arrivata a scegliere il mestiere dell’attrice e di come Sanremo 2022 le ha cambiato la vita.

L’attrice romana ha esordito raccontando come Amadeus le ha chiesto di partecipare come co-conduttrice durante una delle serate del Festival di Sanremo: “Amadeus mi ha chiamato il primo gennaio. Non ricordo neanche bene cosa mi abbia detto, sono rimasta ipnotizzata appena ho sentito la sua voce.Dopo Suburra ho avuto molta notorietà, le persone mi fermavano già per strada. Dopo Sanremo la cosa è aumentata. Prima mi fermavano perchè ero “quella di Suburra”, ora mi fermano come “Lorena Cesarini” e non “quella di Sanremo”. È bello essere chiamata per nome e cognome“

Lorena Cesarini ha anche raccontato il grande amore tra la madre e il padre, scomparso nel 2000: “Mia madre ha sempre avuto il desiderio di venire a Roma per fare il giro delle chiese e fare una figlia con un italiano. Lei è molto religiosa. A Roma ha conosciuto mio padre, che amava l’amore per l’Africa. Quando ha visto mia madre ha avuto una visione. Un amore a prima vista: poi hanno deciso di farmi nascere in Senegal per darmi la possibilità di scegliere la doppia cittadinanza a 18 anni“

La Cesarini è molto proiettata a diventare una grande attrice, il suo mestiere l’affascina e l’appaga: “Ho realizzato un sogno che avevo fin da bambina. Sul set sono molto a mio agio, quando lavoro è il momento in cui sono davvero felice. Mi piacerebbe diventare mamma. Non sento magari ancora l’istinto materno, ma voglio dare vita all’amore che c’è tra me e il mio fidanzato“

