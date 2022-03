Dopo l’annuncio fatto da Fedez ieri, che ha rivelato di dover iniziare un percorso per combattere un problema di salute, molti vip hanno mandato i loro messaggi di conforto al cantante.

Tra questi anche Orietta Berti, la storica cantante che ha inciso con lui e Achille Lauro il brano “Mille”, che è stato in cima alle classifiche per numerose settimane durante la scorsa estate.

Orietta con un dolce post su Instagram ha augurato a Fedez una pronta guarigione, usando delle parole molto belle: “Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona per bene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene.”

Un dolce messaggio da parte di una grande professionista, che dimostr ancora una volta la sua grandissima umanità.

