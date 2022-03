Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felicemente innamorati e fidanzati dal 2017, quando si sono sono conosciuti nella casa del GF Vip. Oggi, la bella modella argentina festeggia 32 anni e il suo amore non ha aspettato per farle gli auguri pubblicamente.

Poco dopo la mezzanotte di ieri, infatti, Ignazio Moser ha pubblicato una meravigliosa foto della compagna. con un abito nero mozzafiato, augurandole un buon compleanno in spagnolo, scrivendo: “Feliz cumple amor de mi vida”

Una relazione solida e duratura quella tra Cecilia e Ignazio, che dimostrano costantemente di amarsi e tenere molto l’una all’altro. Ignazio per la giovane argentina è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che l’ha portata a cancellare la sua vita precedente e buttarsi a capofitto in questa nuova relazione.

Un amore nato per caso ma che, grazie a un reality show, continua a vivere nonostante i riflettori costantemente puntati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram