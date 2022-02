L’ex calciatore ha smentito con un video social le voci sulla presunta rottura tra lui e sua moglie e ha invitato il gossip ad avere rispetto dei suoi figli.

Nessuna rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anzi, la loro coppia è affiatata come prima. L’ex calciatore ha rotto il silenzio con una storia Instagram, dichiarando che quelle che sono circolate negli ultimi giorni sono “fake news” e non c’è nulla di vero.

Le parole di Francesco Totti

“Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.” Queste le parole di Francesco Totti che smentiscono il gossip circolato negli ultimi due giorni. E’ anche emerso il nome di una presunta nuova fiamma per il calciatore, Noemi Bocchi, incredibilmente somigliante ad Ilary Blasi.

Ovviamente, è stato tutto smentito da Totti e Ilary che negano di essere in crisi e di essersi separati, tra loro va tutto bene. I due sono anche stati avvistati a cena insieme, segno che il loro amore andasse più che bene.

