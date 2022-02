Il leader di Forza Italia fa sapere che non intende formalizzare il suo amore con la deputata 32enne, smentendo il gossip circolato nelle ultime ore.

Il Cavaliere smentisce con una nota ufficiale le nozze con la sua fidanzata Marta Fascina. Silvio Berlusconi afferma di non aver bisogno di formalizzare un sentimento che è già bello e profondo così com’è. Il gossip era stato fatto circolare da Libero ama è stata tempestiva la smentita dell’ex premier.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi

Come riporta Fan Page, Silvio Berlusconi smentisce ufficialmente il matrimonio con la deputata 32enne: “l rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari.“

I due sono fidanzati e felice da due anni e sebbene, il Cavaliere abbia smentito le nozze ha comunque sottolineato di voler celebrare in altro modo il loro amore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG