Il comico napoletano è stato ricoverato a causa di un infortunio, a seguito di un incidente e lo comunica ai suoi fan sui social che gli danno supporto.

Francesco Paolantoni è attualmente ricoverato all’Ospedale CTO di Napoli, con fratture alla tibia, perone e malleolo. Il comico racconta su Instagram di aver avuto un incidente che non ha chiarito del tutto. E’ stato trasportato subito in ambulanza dove lo hanno appunto ricoverato in questa struttura.

Le dichiarazioni del comico napoletano

Come riporta Fan Page, Francesco Paolantoni racconta i fan che è ricoverato in ospedale: “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?” Il comico poi spiega che dovrà portare il gesso alla gamba per un po’ e che il motivo per cui appare in Stasera Tutto è Possibile è che il programma è registrato: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato.“

Il comico dovrà quindi portare il gesso per un tempo che non ha specificato e stare a riposo ma le sue condizioni sono comunque buone.

