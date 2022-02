Mario Caucci aggiunge nuovi dettagli al presunto flirt di Francesco Totti con la ex moglie Noemi Bocchi, non smentendo né confermando il gossip.

Nonostante la smentita di Francesco Totti sulla crisi con Ilary Blasi, l’ex marito di Noemi Bocchi presunta nuova fiamma del calciatore, parla del gossip delle ultime ore. Mario Caucci apre un nuovo scenario con le sue dichiarazioni che lasciano parecchi dubbi.

Le dichiarazioni di Mario Caucci

In occasione di un’intervista al Messaggero, come riporta Fan Page, Mario Caucci sul gossip tra Noemi Bocchi e Francesco Totti dichiara: “Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”. L’ex marito della presunta nuova fiamma del calciatore non smentisce ma non conferma il flirt e spiega: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”.

Poi l’affondo: “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”. Queste affermazioni aprono un nuovo scenario, nonostante sia arrivata anche la smentita di Totti che ha dichiarato: “Basta fake news“. Quale sarà la verità?

