In occasione dei 70 anni di Lamberto Sposini, la famiglia del giornalista ha organizzato una festa con i suoi amici più stretti. Enrico Mentana, Massimo Giletti e Mara Venier erano tutti invitati ma sembra che quest’ultima abbia avuto una lite con Matilde, figlia di Sposini.

Ad accendere il malcontento tra Mara Venier e Matilde ci sarebbe stato un primo gesto da parte della conduttrice, non gradito alla figlia di Lamberto Sposini. La Venier sarebbe venuta accompagnata alla festa da una sua collaboratrice, che non era stata invitata.

Il motivo vero e proprio della lite però, è stata la proposta della conduttrice di dedicare una puntata di Domenica In, a Lamberto Sposini. Mara voleva, dunque, celebrare i 70 anni del suo amico ma la figlia Matilde non ha gradito questo suo proposito, accusando la conduttrice di voler “lucrare” sulla delicata situazione del padre. La lite si è accesa tra le due e sono volati stracci da ambo le parti. Su Instagram, la Venier ha poi postato una foto del giornalista insieme a lei, con l’hashtag “chidevecapirecapisca”. Ecco al foto:

