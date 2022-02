Il cantante confessa il significato della sua canzone più nota, cosa pensa di come l’hanno cantata i vincitori di Sanremo e l’amore con sua moglie.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Gino Paoli parla della sua vita e dei suoi successi con sincerità e schiettezza. Non manca di dire cosa pensa di come Mahmood e Blanco abbiano interpretato Il cielo in una stanza, uno dei suoi brani più noti.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Gino Paoli

Gino Paoli risponde su come i due vincitori di Sanremo 2022 abbiano cantato la sua Il cielo in una stanza: “Mi è sembrata una cosa fatta abbastanza bene, gentile che rispettava la canzone. Loro l’hanno immersa nel loro mondo che è un mondo diverso.” Sul significato della canzone però ammette: “Sono state date tante interpretazione di quel brano sull’amore, in realtà il suo significato riguarda l’orgasmo”.

Il cantante parla poi dell’amore per sua moglie: “Siamo insieme da 50 anni, non so come fa a non scappare perchè se fossi in lei fuggirei, sopratutto adesso. Lei è la cosa più bella dei miei ultimi 20 anni, se non ci fosse lei non ci sarei già più”. Su Ornella Vanoni Gino dichiara: “Racconta troppo, alcune cose forse sarebbe stato più giusto se se le fosse tenute per se”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG