La coppia è stata fermata dai paparazzi all’uscita di un noto ristorante di Roma e hanno risposto frettolosamente agli ultimi gossip, prima di partire per la settimana bianca.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno cercato di mettere un punto al gossip che, negli ultimi giorni, li sta attanagliando. Alcuni paparazzi si erano appostati all’uscita dal ristorante dove la coppia aveva cenato con i figli e hanno risposto a tono. La conduttrice ha anche svelato il significato della sua linguaccia.

Le dichiarazioni di Ilary e Francesco

Come riporta Fan Page: “Totti ha pensato bene di uscire dal locale con in braccio la figlia Isabel, una specie di scudo almeno per le domande incessanti, visto che le foto non potevano essere evitate in alcun modo. Insieme a Ilary, sono stati il bersaglio dei flash almeno per una ventina di minuti, il tempo necessario per liberarsi dal capannello di paparazzi e rimettersi al volante per fare ritorno a casa. “Attenti, che non ho l’assicurazione” ha scherzato lui, mantenendo quel profilo ironico che da sempre lo contraddistingue, “dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”, ha concluso, sfrecciando via sulla sua auto.“

Ilary ha poi confermato che la linguaccia era rivolta al gossip che parlava di un flirt tra Totti e un’altra donna.

Riproduzione riservata © 2022 - DG