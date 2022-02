Marco Nerozzi interviene parlando della sua ex moglie Delia Duran e di quanto sia preoccupato per lei, poi attacca Alex Belli duramente.

L’ex marito di Delia Duran, in occasione di un’intervista su Di Più Tv, parla dell’attuale situazione dell’ex moglie e del suo rapporto con Alex Belli. Marco Nerozzi sbotta contro l’attore e si dice preoccupato per la gieffina e il suo benessere.

Le dichiarazioni dell’ex marito di Delia

Come riporta Blogtivvu, Marco Nerozzi dichiara: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male.“

Poi continua: “Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia. Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a lui.” L’ex marito di Delia Duran si dice, dunque, molto preoccupato per lei e non approva per nulla il tipo di rapporto che Alex Belli le sta facendo vivere nel GF e fuori dal reality. Che Alfonso Signorini faccia vedere queste dichiarazioni alla modella? Tutto può succedere.

