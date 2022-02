La sovrana domenica è risultata positiva al Covid e ora annuncia di aver annullato tutti gli impegni per stare a riposo.

La Regina Elisabetta, 96 anni, è risultata positiva al Covid-19 e ha ancora leggeri sintomi simili a un raffreddore, come annuncia un comunicato stampa.

I suoi portavoce di Buckingham Palace, infatti, hanno precisato che, a differenza di quanto annunciato in precedenza, la sovrana ha annullato tutti gli impegni virtuali meno gravosi che avrebbe dovuto svolgere in base all’agenda diffusa. Questo perché la Regina non è ancora in forma, avendo leggeri sintomi simili a un raffreddore.

Nella nota diffusa si legge: “Poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando sintomi leggeri simili a un raffreddore ella ha deciso di non sottoporsi agli impegni virtuali pianificati per oggi. La sovrana “continuerà a svolgere alcuni compiti leggeri”

