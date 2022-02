Le Spice Girls forse preto torneranno a esibirsi insieme, per un’occasione molto speciale nel Regno Unito: accetteranno l’invito della Regina Elisabetta?

Una reunion completa delle Spice Girls potrebbe essere proprio dietro l’angolo: alla band, che di recente è andata in tour senza Victoria Beckham, è stato chiesto di riunirsi per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Un invito che ha fatto impazzire i fan del gruppo e, se tutte le componenti accettassero di riunirsi sul palco, segnerebbe la prima volta che le Spice Girls tornano insieme dal 2012 al completo.

Il 4 giugno si celebrerà il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, un evento speciale e molto importante per tutta l’Inghilterra, che si riunirà per festeggiare alla grande la propria sovrana. Questo andrà in onda in diretta televisiva a Buckingham Palace ed è destinato a riunire alcune tra le più grandi star dello spettacolo, per celebrare i momenti più significativi e gioiosi dei sette decenni di regno della regina.

Le Spice riusciranno a partecipare tutte e 5 insieme? Sappiamo che nel 2019, Victoria Beckham ha rifiutato di partecipare al tour mondiale delle Spice Girls, a causa di impegni con il suo marchio di moda. Il tour ha dimostrato che l’interesse per il gruppo femminile non è mai scemato, facendo il tutto esaurito e incoraggiando la band a continuare a fare più musica. Se Victoria si riunirà a Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C e Mel B, questa sarà un’occasione davvero speciale per tutto il mondo.

