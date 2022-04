Compie 50 anni Gianluca Grignani che, però, non si sente affatto un uomo di mezza età, anzi: esorta tutti a provare a stargli dietro.

Cinquant’anni e non sentirli. Così Gianluca Grignani festeggia il suo mezzo secolo, trascorso tra alti e bassi, sia sul piano professionale che su quello privato. L’artista, classe ’72, però, afferma: “I cinquant’anni che ho io… Provate a venirmi dietro!”.

Gianluca Grignani compie 50 anni

Gianluca Grignani festeggia 50 anni. “Negli ultimi 25 anni ho sofferto, ma provo a rinascere“, ha rivelato il cantautore di Destinazione paradiso, in una intervista a Vanity Fair. Una foto dell’artista su IG:

Di recente, il cantautore è salito, sul palco di Sanremo, duettando con Irama con la cover del brano La mia storia fra le dita, che – al tempo – Grignani presentò nel 1994 e che ebbe un grande successo di pubblico.

Gianluca Grignani

La fine del matrimonio e la morte della cara amica

Non sono stati anni facili per il cantautore: A Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin, di aver perso, tanto tempo fa, un’amica di nome Stefania che, a 12 anni, si spense a causa della leucemia: “È morta in maniera tragica. Non mi sono dimenticato di lei. Questo mi fa male, mi fa veramente male. Lei è morta… mi ha insegnato tanto“.

E ha ricordato anche il tragico incontro che ebbe con un pedofilo, che gli lasciato un segno indelebile nel cuore e nella mente.

Poi parla della fine del matrimonio con la sua ex moglie e fotografa, Francesca Dall’Olio: “La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore. Lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità nei confronti dei miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa“, ha rivelato il cantante.

Riproduzione riservata © 2022 - DG