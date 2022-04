Wanda Nara ha incantato tutti con un look costosissimo all’apertura del suo negozio di cosmetici. Non è mancato anche un piccolo imprevisto…

Sempre al centro del gossip e dei media Wanda Nara. Tra love story o presunte tali – l’ultima con l’ex bodyguard Agustin Longueira ,- la showgirl argentina continua a far parlare di sé. Questa volta, però, per l’inaugurazione di un suo negozio di cosmetici in Argentina e il suo particolare, e costosissimo, look scelto.

Wanda Nara: il look e “l’incidente”

La moglie e agente di Mauro Icardi è stata protagonista in queste ore di un vero e proprio bagno di folla in occasione dell’inaugurazione del suo negozio di cosmetici a Buenos Aires, in Argentina. Wanda Nara, per questa giornata importante, ha scelto un outfit davvero semplice ma, allo stesso tempo, molto costoso e appariscente.

Per la nota modella, infatti, una giacca azzurra e un paio di pantaloni in palazzo nuance marchiati Balmain, rispettivamente del costo di 1790 e 1930 euro.

Come al solito, però, non poteva mancare un tocco di “sensualità”, dato da un piccolo incidente avvenuto prima di andare al negozio.

Wanda Nara, infatti, si è ripresa col telefono allo specchio e, aprendo la giacca, ha scoperto il suo décolleté coperto solo da un reggiseno (o una fascia). Lei stessa sembra essersi sorpresa delle proprie curve vista la reazione avuta. La donna, infatti, si è espressa con un “Mucho”, forse riferito proprio al suo lato A. Con una piccola risata ha poi interrotto la mini clip postata poi sui social e che, in brevissimo tempo, ha raccolto davvero molto like e commenti.

Questo il filmato Instagram della bella argentina:

