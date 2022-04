Scopriamo cosa c’è da sapere su Agustin Longueira, l’ex guardia del corpo di Wanda Nara finita al centro di un clamoroso scoop.

Agustin Longueira è un body guard argentino finito al centro di uno scoop per un suo presunto flirt con la showgirl e moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, sulla sua carriera e su ciò che ha detto in merito alla showgirl.

Chi è Agustin Longueira: le curiosità

Originario di San Pedro, in Argentina, Agustin Longueira è una guardia del corpo che lavora anche come modello (ma non è dato sapere con esattezza quando sia nato). In particolare tra le persone e le celebrità per cui ha lavorato come bodyguard vi è anche la showgirl e manager di Mauro Icardi, Wanda Nara. Longueira ha studiato presso l’università di Buenos Aires e inoltre ha fatto parte del reggimento dei granatieri a cavallo “General San Martin”.

Agustin Longueira: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Agustin Longueira è molto riservato. Nel 2022 però, il body guard è balzato agli onori delle cronache per una sua presunta liaison con Wanda Nara. L’indiscrezione si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo, ma non ha mai ricevuto conferme dai due diretti interessati (e del resto Wanda Nara – che era già stata travolta da uno scandalo in merito al presunto tradimento di suo marito – non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione).

Secondo l’indiscrezione sarebbe stato Icardi a licenziare Agustin Longueira dopo aver scoperto alcuni dei messaggi compromettenti da lui inviati al cellulare della moglie. In un’intervista rilasciata a Socios del espectaculo, Agustin Longueira ha parlato dei suoi rapporti con la showgirl affermando: “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”,e ancora: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”.

Agustin Longueira: le curiosità

– Sa andare a cavallo.

– Pratica assiduamente kick boxing.

– Su Instagram ama condividere con i fan dettagli e retroscena riguardanti la sua carriera.

– Tifa per il Boca e ama giocare a calcio con i suoi amici.

– I suoi amici sono soliti chiamarlo “Rulo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG