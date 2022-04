Kori Sampson è tra i protagonisti di Celebrity Ex on the Beach con volti noti come Nathan Henry di Geordie Shore… Alle spalle il reality Too Hot To Handle su Netflix e non solo…

Il nome di Kori Sampson è nel cast di Celebrity Ex on the Beach condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su MTV! Volto del dating show in onda da mercoledì 6 aprile 2022 in Italia, canale Sky 131 e in streaming su NOW, è tra i protagonisti del format con Nathan Henry (da Geordie Shore), A’Whora (da RuPaul’s Drag Race UK). Scopriamo la sua storia!

Chi è Kori Sampson e dove vive?

Kori Sampson è una star televisiva e social, tra i volti della serie Netflix Too Hot To Handle e di Celebrity Ex on the Beach! Non tutti sanno che, oltre ad essere un affermato modello, è un ingegnere. Originario di Plymouth, in Inghilterra, vive nel suo Paese d’origine e si è imposto tra le stelle dello spettacolo anche attraverso il suo lavoro di testimonial per famosissimi brand di moda.

La vita privata di Kori Sampson

Non si conosce praticamente nulla della vita privata di Kori Sampson, niente che rimandi ufficialmente al suo mondo dietro i riflettori. Non è possibile stabilire se sia single o no, e se nel suo cuore ci sia un grande amore al di fuori delle esperienze televisive che lo hanno visto tra i protagonisti nella galassia dei dating reality show…

Altre 4 cose da sapere su Kori Sampson

– È ambasciatore di una organizzazione benefica per senzatetto nel Regno Unito e ha creato un ebook sul fitness.

– Su Instagram ha un profilo seguito da migliaia di follower e condivide frequenti aggiornamenti sulla sua vita dietro le telecamere…

– È appassionato di tatuaggi e ne ha diversi sparsi in tutto il corpo.

– Amante dei viaggi e della natura, tra le sue foto sui social ha condiviso numerosi contenuti delle sue vacanze in giro per il mondo, da Amsterdam alla Thailandia…

Riproduzione riservata © 2022 - DG