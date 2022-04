Caterina Balivo risponde a chi sui social aveva insinuato che il marito, Guido Maria Brera, si tingesse i capelli, tanto da chiamarlo ‘nero di seppia’.

Molti utenti, sui social, hanno insinuato che il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, si tingesse i capelli. La conduttrice, però, non ci sta e mette a tacere queste voci, dicendo che il coniuge ha ancora tanti capelli, molti dei quali nerissimi naturalmente.

Caterina Balivo sui social dichiara: Mio marito non si tinge i capelli

“Mio marito non si tinge i capelli!”: questa la dichiarazione di Caterina Balivo che, sui social, difende il consorte da coloro che affermano che lui provveda a tingersi i capelli per averli sempre di un nero intenso.

Il chiarimento è avvenuto in una storia su Instagram in cui la conduttrice 42enne ha risposto a tutti quegli utenti che prendevano in giro il marito chiamandolo “nero di seppia”, in modo ironico.

CATERINA BALIVO

La reazione di Guido Maria Brera

Il marito della Balivo, però, non se l’è presa più di tanto, anzi: ha sottolineato di avere, nella sua chioma corvina, anche tanti capelli che hanno perso il loro colore originale: “Che poi ho anche un sacco di capelli bianchi…”.

La moglie, però, continua a parlare bene della sua chioma, dicendo: “Finita la cena con il mio amore… Su Twitter ci sono commenti che di lui dicono ‘nero di seppia’, ossia che si tinge i capelli. I suoi capelli, mi spiace dirlo, a 52 anni, non sono tinti: sono tanti e non sono tinti!“.

