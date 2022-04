Conclusa l’edizione del reality Matrimonio a Prima Vista. Le coppie hanno deciso se proseguire insieme o no: la scelta finale e come è andata.

Nelle scorse ore è andata in scena l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia. Protagoniste di questa edizione sono state le coppie formate da Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara e Antonio Quarta e Giorgia Rosati.

C’era grande attesa per l’incontro finale con quanto accaduto dopo la scelta di restare insieme. Solamente una coppia su tre, alla fine, ha optato per andare avanti con il matrimonio.

Matrimonio a Prima Vista: la scelta finale delle coppie

Nella precedente puntata di Matrimonio a Prima Vista, ben tre coppie su tre avevano scelto di rimanere sposate. Pur avendo qualche piccolo problema, i protagonisti hanno dunque provato ad andare avanti insieme.

Le cose sono cambiate, però, dopo alcuni mesi. Infatti, sia la coppia formata Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi che quella composta da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara alla fine si sono separate. I primi si sono confermati estremamente in sintonia, sentendosi spesso e organizzando tra loro anche qualche uscita. Purtroppo, però, non è scattata quella scintilla in più per farli rimanere insieme come marito e moglie.

Per quanto riguarda la seconda coppia, invece, troppa distanza a causa di qualche comportamento e incomprensione ma anche una mezza apertura su quello che potrebbe essere un futuro rapporto senza “il peso” della fede al dito.

Per quanto riguarda l’unica coppia che è rimasta insieme, quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati, invece, grandissimo feeling, merito anche delle due famiglie che si sono ritrovato in un rapporto eccezionale e davvero inedito.

In questo caso grande soddisfazione per gli esperti del programma Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto che sono riusciti almeno a far formare una bella coppia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG