Le influener russe hanno tagliato le loro borse da 9000 dollari davanti alla telecamera, inserendo l’hashtag #byebyechanel.

Le influencer russe hanno girato diversi video sui social in cui tagliando, con le forbici, le loro costose borse di Chanel: in questo modo, intendono boicottare il marchio francese di lusso che ha limitato gli acquisti dei suoi prodotti nel loro paese.

Influencer russe contro Chanel: il brand non ci rispetta

“Se Chanel non rispetta i clienti, non vedo perché debbano rispettare Chanel“, dice l’influencer russa Victoria Bonya che taglia la sua borsa Chanel del valore di 9.000 dollari. Il video, già diventato virale, è la risposta delle celebrità all’ennesima sanzione applicata alla Russia dalla maison francese. Il video:

In precedenza, il brand ha chiuso i suoi negozi nel Paese, come tanti altri nomi del lusso internazionali , bloccando anche gli acquisti di prodotti Chanel per coloro che intendevano portarli in Russia da un viaggio all’estero. Alla influencer, si sono unite diverse colleghe che hanno agito nello stesso modo, usando l’hashtag #byebyechanel.

Dilaga la russofobia fra i brand di lusso

Tante, dunque, sono le influencer che hanno iniziato a deturpare le borse, parlando di russofobia, termine sostenuto anche dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, la quale sottolinea l’indignazione nei confronti del marchio francese che chiede ai compratori di definire la propria origine con un comportamento anti-russo.

In realtà, non si tratta di un divieto totale, perché i responsabili delle vendite nei negozi Chanel consentono acquisti ai clienti russi che possono dimostrare di non risiedere in Russia e concordare per iscritto di non utilizzare la merce in Russia o di esportarla in Paese.

