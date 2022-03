Pronte per un guardaroba in totally tweed per la prossimo stagione? La tendenza dalla sfilata autunno/inverno 2022-2023 Chanel.

Il tweed non ci ha mai lasciato d’inverno, questo è vero. Da qualche anno infatti completi gonna e giacca pret a porter con preziose applicazioni si sono fatti avvistare nelle collezioni, in accostamenti bicolor o a tinta unita. Sappiamo bene però a poter dare ancora una nuova allure al tweed non può che essere Chanel: questo tessuto per la maison è un marchio di fabbrica che invade non solo capi ma anche accessori. E alla Paris Fashion Week 2022, Virginie Viard, direttrice della maison, ha mostrato come nel prossimo inverno il tweed è pronto a rinnovarsi, verso nuove nuance e nuovi accostamenti.

Chanel, la sfilata autunno-inverno 2022-2023 alla Paris Fashion Week 2022

Al Grand Palais Ephemere tutto si ricopre di tweed: dalle pareti al soffitto e naturalmente la collezione autunno-inverno 2022-2023, dove il tessuto tanto amato da Mademoiselle e da Karl Lagerfeld diventa un delizioso leit motiv, in una chiave romantica e meno austera. Sarà l’effetto dei colori, caramellati, pastello, ma anche dei look che privilegiano i tessuti iconici caldi dell’inverno, come la maglia e la lana.

La Mademoiselle Chanel del prossimo inverno ha bisogno di dolcezza e calore, così privilegia cappottini dalle silhouette morbide, talvolta più over, ma sempre designate sulle forme del corpo: il cappotto in tweed celeste sa già di must have, da indossare proprio come propone Viard, con calosce, calze parigine che si fanno intravedere, da abbinare con shorts e gonne. Perché anche se l’inverno ci invita a coprirci, non vogliamo rinunciare a look sbarazzini.

Il mix è un dress code francese ma di forte ispirazione inglese: i look evocano un dress code metropolitano, ma anche la voglia di dedicare il tempo libero ad una giornata tra la natura o in un cottage davanti ad un caminetto.

Look Inspo per il prossimo inverno: stivali di gomma, jeans e tweed di giorno, baggy pants spaziali la sera

Il look inspo da giorno per l’autunno/inverno 2022-2023 Chanel accosta il tweed al jeans: l’effetto è quello di casual glamour, che aggiunge praticità e comfort con gli stivali di gomma che tanto piacciono ai reali inglesi. Le calosce colorate, in basic o pastello, si indossano imprescindibilmente con calze di lana in versione parigine, da abbinare anche a stivaletti insieme a gonne e shorts.

Ma la vera sorpresa è il look da sera, quando il pantalone baggy spaziale e luccicante, in stile sultano si indossa senza troppi preamboli con décolléte nere in vernice ed un morbido cappotto tweed over: lezione di come essere eleganti e comfy a prova di freddo. Una proposta look sofisticata e pratica che a Mademoiselle sarebbe piaciuta tantissimo.

