Comfy, fantasia e libertà di movimento: l’adolescenza della Gen Z è il fil rouge della collezione autunno/inverno 2022-2023 di Louis Vuitton.

Se Miu Miu ha interpretato i desideri e la paure nascoste dell’adolescenza puntando su una collezione dall’appeal collegiale, Louis Vuitton piuttosto sintetizza e rilegge il dress code della Gen Z, alla quale si accosta come non mai.

Si delinea così una ragazza metropolitana, curiosa, cittadina del mondo, determinata ad esprimere pienamente la propria personalità in linee morbide, ampie e comfy, ormai eletto a nuovo codice di lettura di glam ed eleganza. In questa Paris Fashion Week 2022 ha trovato quindi spazio un animo fantasioso, audace, libertino e giovane, segno di una ritrovata voglia di leggerezza e disimpegno.

Louis Vuitton, la sfilata autunno/inverno 2022-2023 alla Paris Fashion Week 2022

Like a teen spirit, la canzone manifesto dei Nirvana potrebbe essere la colonna sonora perfetta per narrare in suoni la sfilata di Louis Vuitton che il direttore creativo Nicolas Ghesquière ha confezionato ispirandosi alla giovinezza e al desiderio di distinguersi, raccontare la propria unicità attraverso la ricerca di uno stile personale.

I capi oversize sono il leit motiv di questa collezione ultra femminile che predilige il custom made pret a porter, diktat del prossimo inverno: la fantasia, la praticità e il desiderio di indossare qualcosa di bello e di comodo è la tendenza privilegiata della Gen Z che entra nel guardaroba di lui e di lei. Vuitton mette da parte il sofisticato e accoglie un nuovo concept style: “È una collezione senza costrizioni, che si concentra sulla libertà di movimento, sulla facilità e il comfort totale”, ha spiegato il direttore creativo della maison. Rock, pop, glam, Louis Vuitton prova a suonare una nuova musica per avvicinarsi di più alle nuove generazioni.

Mix and match, mise voluminose e accostamenti (Im)possibili: le tendenze dalla passerella

Le vibes della collezione autunno/inverno 2022-2023 di Nicola Ghesquiére arrivano dagli anni ’90 e dagli anni 2000, come mostra il primo look dove viene rispolverata la cravatta, ultra floreale e colorata da indossare su una camicia, con un pantapalazzo rigato e una giacca stile aviatore in dress code in da city. Occhio anche ai dettagli, come il foulard griffato da indossare intorno al colletto: in puro stile adolescenziale, gli accessori sono sempre in eccesso e mai in difetto.

Ma questo è solo un assaggio, perché il look più audace, che sfida l’impossibile e ridefinisce lo style di Vuitton è il maxi dress a righe da indossare con sotto un abito decorato plissettata, un accostamento ai confini tra lo urban style e l’abbigliamento sportivo.

Un look da completare con un un paio di sneakers, per un mix and match che sfida le più sobrie e ordinate nell’elaborare il proprio stile. Tutto il guardaroba naturalmente è da volumizzare e prediligere in taglio over, dalle giacche in simil pelle ai blazer, dagli abiti ai cardigan, passando per i cappotti che diventano mantelle bomber.

Riproduzione riservata © 2022 - DG