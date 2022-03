Bag a secchiello o pochette da indossare come bracciali: le borse più trendy del prossimo inverno secondo Victoria Beckham.

Per poter presentare al mondo un prodotto e farlo arrivare al cuore dei suoi acquirenti il marketing insegna da sempre che chi lo crea deve essere il primo a crederci. Così, detto fatto, Victoria Beckham a Parigi come una novella influencer zitta e buona ha girato per la Paris Fashion Week facendosi notare anche per la scelta delle sue bags. Modelli che non potevano e non dovevano passare inosservati, perché provenienti direttamente dalla sua prima collezione di borse, di cui lei, mente e braccio, si è fatta prima modella, ambassador e testimonial.

Victoria Beckham: la borsa secchiello della collezione autunno/inverno 2022 avvistata alla PFW 2022

Sono ben 40 i modelli Made in Italy che Victoria ha selezionato per il lancio della sua prima collezione di borse, ed uno è stato indossato proprio da lei durante la della settimana della moda parigina: un modello nero in pelle a forma di secchiello, con dettagli in oro luccicanti, che si indossa a tracolla ma anche come handbag. Il cinturino che cade sulla chiusura infatti lascia intravedere anche quest’opzione.

La Posh Spice sceglie di indossarla a tracolla, abbinata ad un dress chemisier dalla morbida eleganza e dalla spacco sexy, contrastando al look total black un paio di décolléte rosso fiammante. Un look che sintetizza l’essenza di questa collezione: ricercata, sofisticata, pensata per una giovane donna in carriera, decisa, che sa perfettamente dove desidera arrivare. Insomma, determinata e glamour come Vic.

Dalla forma cilindrica sul fondo ma assottigliata verso la chiusura magnetica, la linea della borsa è compatta, dalla texture sofisticata ma senza rinunciare ad una certa praticità: la forma morbida infatti la rende un perfetto modello da portare nel caso della città.

Pochette da indossare come bracciali e borse secchiello: la collezione autunno/inverno 2022 della Posh Spice

A ben guardare però, qualche altro modello della collezione di borse firmata Victoria Beckham è stata avvistata anche nella presentazione della collezione autunno/inverno 2022-2023, a cominciare dalla pochette che si porta come un bracciale grazie al cinturino impreziosito da una catena dorata e nel quale infilare il polso.

Alla texture intrecciata di Bottega Veneta, Victoria preferisce quella liscia ma senza rinunciare al trend delle handbag della prossima stagione: morbidezza e comodità, da sposare però ad un’allure di classe per una pochette pensata soprattutto per la sera o al massimo per il tempo libero. A sorpresa però il brand gioca con le forme possibili, proponendo anche un modello rotondo minimal in tessuto ed impreziosito dal logo VB.

