Le tendenze della primavera si muovono verso stampe psichedeliche: ecco la proposta vintage di Mango.

In questa primavera il diktat del time to shine di quest’anno si declina in stampe fantasmagoriche, appariscenti e dal sapore squisitamente vintage. Tra le tendenze lo zampino delle fantasie che omaggiano i capi anni ’70 lanciato da Gucci si fa sentire anche nelle collezioni del fashion retail, dove fiori dalle nuance e dal sapore psichedelico, geometrie ed onde ricoprono i capi trendy della linea primaverile di Mango. Il colore si conferma essere assoluto protagonista: non solo in color block, tie dye e multicolor, ma anche riproponendo accostamenti saturi che viaggiano tra gli anni ’60 e ’70.

Mango, tendenze primavera/estate 2022: il trionfo dello stile vintage, tra fiori e giochi geometrici optical

Nell’attesa di scoprire quali saranno i colori esplosivi dell’estate, che viaggeranno sicuramente tra palette vitaminiche e pastello, Mango scalda la primavera accodandosi al trend vintage, questa volta senza rivoluzionarlo più di tanto ma riportando in voga quello stile ipnotico e hippy che tanto ha spopolato negli anni ’70.

Maglie e abitini tunica, pantapalazzo, fiori custoditi in giochi geometrici, da indossare con mocassini e calzini in spugna bianchi in bella vista o da abbinare a scarpe con zeppe plateau, per un look collegiale – che tanto è stato amato in passerella e lo sarà anche per il prossimo inverno! – o boho chic primaverile. Dai colori verdeggianti a quelli più aranciati, l’invito per questa primavera è di arieggiare il guardaroba con outfit creativi, fantasiosi ed originali.

Tra le stampe più suggestive sicuramente le optical Illusion della collezione, dall’effetto fashion decisamente magnetico ed ipnotico da potersi sostituire alle paillettes anche per una serata danzante da vivere con un look sofisticato e irriverente. Sono diversi i pezzi che compongono la collezione e che possiamo indossare da mattina e sera anche con capi basic del nostro guardaroba, così da dare al nostro look un tocco vivace inaspettato.

Jumpsuit, cardigan e abiti psichedelici: come abbinare i capi della nuova collezione Mango

Non solo abiti a rettangolo da indossare rigorosamente con stivali in camoscio con il tacco o anche con un paio di cuissardes, ma anche le jumpsuit sono un fiore all’occhiello della collezione, che con la loro giromanica e i pantaloni a zampa, ci riportano indietro nel tempo quando le tute divennero l’alternativa sexy alle minigonne. Le jumpsuit per questa primavera sono da impreziosire assolutamente con una cintura maxi che valorizzi la vita.

Le minigonne invece per un look decisamente vintage sono da indossare con il lupetto, che grazie a questa febbre vintage è pronto a riprendersi la sua rivincita anche alle porte di questa primavera: fiori maxi o mini o una tempesta di onde sono i motivi di una collezione che ruberà il cuore di chi vuole indossare outfit dalle vintage vibes, così da non farsi mancare davvero niente nel guardaroba ideale che viaggia tra presente e passato.

