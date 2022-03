Elegante, funzionale, Givenchy: ecco come la maison francese immagina il prossimo inverno.

Il nero sembra confermarsi tra i colori più amati della maison anche per la prossima stagione autunno/inverno 2022-2023: Valentino lo sceglie come unico colore da affiancare all’esplosione di un guardaroba in totally fucsia, mentre Givenchy sperimenta accostamenti luminosi con grigio e viola ovvero very pery. La passerella della maison francese propone uno street style elegante, sofisticato, che a Sanremo avevamo già apprezzato sui look di Irama. Un mix di punk e rock ma in un dress code ultra glam.

Givenchy autunno/inverno 2022-2023: la sartorialità è in una felpa pret a porter

La sintesi della sfilata di Givenchy è tutta nell’accostamento delle perle o di una borsa in pelle elegante ad una felpa, che si sposa perfettamente come maglia da portare sotto al blazer. Per il prossimo inverno prepariamoci ad accogliere nel guardaroba blazer comodi e ampi abbastanza da metterci sotto maxi felpe – quello over dello street style – da indossare con un jeans o con dei pantaloni sartoriali.

Givenchy ama mescolare materiali, giocare di trasparenze ma anche di lunghezze, costruendo uno stile outdoor che potrebbe inaugura senza dubbio un nuovo concept style. Anche in questo caso è il mix and match a dominare la passerella, ma rubando le diverse influenze dello street style internazionale: “In realtà volevo creare una sintesi tra una femminilità potente e sofisticata, con un effetto di molteplici influenze americane e parigine, sportive e artigianali”, ha spiegato il direttore creativo Matthew M. Williams.

E a conquistare della passerella Givenchy è il desiderio di presentare accostamenti originali ma ordinari, senza cercare mai l’eccesso o la stravaganza, incontrando il gusto di chi cerca uno stile ricercato ma senza puntare su dress code troppo appariscenti.

Tendenze autunno/inverno 2022-2023: look multistrati, perle maxi, giacche felpa

L’allure dark punk della sfilata Givenchy non è dato solo dalla prevalenza del nero, ma anche dagli accostamenti: il prossimo inverno sarà quello giusto per puntare su collane dalle perle maxi da indossare con felpe over con cappuccio, da indossare con giacche felpe che saranno perfette in vista dell’autunno con il loro leggero tocco vellutato.

Ma la vera tendenza imperante sarà la riscoperta del look multistrato: voluminoso, dal mix di texture nella scelta dei capi ma anche degli accessori. La lana e il plissettato si accostano in maniera sorprendente dando vita ad abiti glamour da sfoggiare la sera, insieme alla mini o maxi hobo destinata a diventare it-bag di stagione.

