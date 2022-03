Zendaya, Nicole Kidman, Jessica Chastain e non solo, ecco gli abiti più belli degli Oscar 2022

Gli Oscar sono da sempre spettacolo, magia e anche attesa del red carpet dove le star ogni anno promettono di andare in scena tra eleganza, drappeggi, tulle e gonne voluminose. Non c’è gusto di eccessiva originalità che sfocia nella stravaganza come al Met Gala, ma quest’anno agli Oscar 2022 abbiamo visto meno scintillii – non che manchino abiti da sera sontuosi e brillanti – e più silhouette ricercate a partire dalla diva delle dive Nicole Kidman.

Look Oscar 2022: Nicole Kidman, Zendaya, Jessica Chastain, divismo di ieri e di oggi

Un sentimento comune si è riscontrato nell’ammirare la parata di stelle sul red carpet: un simpatico scontro ed incontro tra le scelte stilistiche delle dive di ieri e quelle di oggi, in una ricerca di equilibrio tra lo style di un tempo e quello di oggi, ma anche qualche tocco di stravaganza.

– La più classica di tutte è senza ombra di dubbio Nicole Kidman, con il suo Armani Privé color cielo: un abito bustier con tanto di fiocco maxi che scende in uno strascico con pochi essenziali strass. La gonna peplo le dona quelle misurata aurea di divismo che da sempre la caratterizza.

– Preferisce invece stare nel mezzo Jessica Chastain, che sceglie l’effetto colorato sfumato tra arancio e very pery puntando su un abito scintillante di Gucci che omaggia la vecchia Hollywood con una gonna che termina con un vaporoso tulle intorno ai bordi. Controcorrente invece, fiera ambassador della Hollywood Gen Z è Zendaya, che ancora una volta affida la sua immagine a Valentino: camicetta bianca cropped e gonna lunga tempestata da glitter argento.

Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal, Beyoncé: tra stravaganze e fluo

Sulla scia di Zendaya è Kristen Stewart, che sceglie per gli Oscar 2022 un look deciso, sexy e androgino: questa volta non è lo smoking classico da donna che abbiamo visto anche in altre occasioni essere sfoggiato sul red carpet, ma è un completo giacca + shorts e minimal décolléte nere a raccontare l’irriverenza e l’ironia che da sempre caratterizza l’attrice. Colpo d’occhio finale, la camicia bianca strategicamente aperta.

– Osa tantissimo Maggie Gyllenhaal che sceglie un look in black per sposare il dress code dell’eleganza ma si affida alla stravaganza di Schiaparelli, con un abito squadrato impreziosito da dettagli in oro rosa, mentre Beyoncé celebra il fluo in un fluttuante abito giallo con mantella che diventa strascico, rivisitando una silhouette classica con colori sgargianti.

