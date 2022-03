Per imparare a sciare o semplicemente per prendere il sole e godersi un po’ di relax, in montagna ci vuole il giusto outfit da neve.

Marzo e Aprile sono i mesi migliori per organizzare una vacanza sulla neve: il sole è praticamente allo zenit e la qualità della neve è perfetta sia per chi desidera imparare a sciare e sia per chi, già esperto, vuole semplicemente godersi una sciata in tranquillità. Naturalmente anche sulla neve è bene scegliere un look caldo e funzionale, meglio ancora se anche trendy! Vediamo quindi quali sono i must have per un perfetto snow style, anche prendendo ispirazione da star e influencer.

Cosa indossare per una vacanza sulla neve: outfit e accessori indispensabili

Se c’è un motivo per cui amiamo molto l’estate è anche perché basta veramente poco per prepararsi: shorts, gonne, canotte, top, qualche abitino, un costume da bagno e la valigia è pronta, quando invece si tratta dell’inverno kili di lana tra maglioni, accessori e calze, sembrano non bastare mai…in città, pensa poi se si fa sulla neve.

Non bisogna però pensare di diventare un omino Michelin per andare in montagna, ma bisogna sicuramente scegliere capi caldi e funzionali per quello che faremo. Gli accessori come cappelli, guanti, sciarpa, sono quei must have fondamentali, che tu vada a sciare oppure no: le più stilose possono pensare ad un set colorato abbinato.

Un escamotage per rendere chic e raffinato un look che richiede molte componenti. Un punto di riferimento tra i marchi è senz’altro The North Face, Moncler, ma anche Miu Miu e Chanel hanno delle linee dedicate proprio allo Snow style. Piumini super imbottiti, trapuntati e colorati, moon boots, montoni e jumpsuit imbottite, sono invece gli outfit più cool e caldissimi, che seguendo i suggerimenti delle influencer e delle star snow addicted possiamo mixare per creare il nostro personale look da montagna.

Chiara Ferragni, Dua Lipa, Kendall Jenner: i look ispo da indossare sulla neve

Le vacanze sulla neve sono ormai tradizione di Chiara Ferragni e anche in questa occasione i suoi look-consigli non sono certo passati inosservati: ad averci immediatamente conquistate è il suo look tech, nel colore super trendy del momento, il fucsia, è stato il suo look firmato Prada, composto da dolcevita nero, giacca imbottita e pantaloni da neve rosa. Più chic invece il look in maxi piumino nero Moncler

– E per pattinare sul ghiaccio? Leggings termici, beanie morbidissimo e piumino pratico e tecnico, così Kendall Jenner ci ricorda che il look da neve è anche quello più sportivo e comodo, perfetto da indossare anche in baite e palazzetti. L’influencer nel suo guardaroba invernale tende a preferire infatti le giacche strutturate e corte.

– Scarpa a cui non possiamo assolutamente dire di no per un look da neve glamour, sono i Moon Boots: stivaloni caldissimi a prova di neve ma anche di lunghe passeggiate in montagna, passione – che comprendiamo benissimo – di Dua Lipa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG