Ma anche i profumi amati da Letizia Ortiz, Rania di Giordania e Meghan, fragranze eleganti e raffinate.

Seducente, affascinante, incantevole e raffinato, un profumo può essere tutto questo e molto di più. Una fragranza è spesso parte integrante della nostra identità, basti pensare a come Marylin abbia da sempre associato alla sua immagine l’iconico Chanel N°5: spesso sapere che un certo profumo sia associato ad un volto noto ci permette anche di scegliere non solo una fragranza che incontri il nostro gusto, ma che possa raccontare la nostra personalità.

Se sei in cerca del tuo profumo del cuore, ecco le fragranze a cui le royal lady, da Lady D a Kate, da Meghan a Letizia Ortiz, passando per Charlotte Casiraghi e Rania di Giordania sono legate e a cui non rinunciano mai in vista di eventi importanti e non solo.

I profumi delle reali inglesi: le fragranze amate da Diana, Kate e Meghan

Tre personalità complementari ma profondamente diverse, accomunate non solo da una grande attenzione agli outfit – essendo ancor prima che royal lady delle vere fashion addicted – ma anche dal desiderio di essere sempre vicine a tutti i noi. Così come possiamo trovare un outfit di Kate da Zara, così anche le fragranze scelte da queste tre meravigliose donne sono alla portata di tutte.

– Partiamo da Lady Diana: calore, empatia, charme, Diana è diventata un’icona per la sua dedizione al popolo, a chi è in difficoltà. Non era il titolo e il ruolo a renderla una principessa, ma la sua attitudine a porsi al servizio del mondo, all’ascolto. Maison senza tempo, di raffinata eleganza, la principessa amava la fragranza di Hermès 24 Faubourg, un profumo delicatissimo e floreale.

– Moderna, dinamica, madre, moglie e duchessa, e persino influencer: Kate Middleton si fa amare per la semplicità con cui ricopre questi ruoli, con serietà ma anche con gioia ed entusiasmo. Se dovessimo trovarle un aggettivo, sarebbe sicuramente rassicurante. Il suo profumo del cuore è Wild Bluebell di Jo Malone, una fragranza floreale decisa e fresca.

– Meghan Markle è senza dubbio la donna che tutte vorremmo essere: ha avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle un’ambiente che non incontrava la sua sensibilità e che soffocava la sua personalità. Il suo profumo del cuore non può che essere ribelle e vivace come la sua personalità, l’iconico Cote d’Azur di Oribe.

Le fragranze preferite di Letizia Ortiz, Charlotte Casiraghi e Rania di Giordania

Viaggiamo per altri lidi e andiamo verso la cliente Spagna: anche lei amatissima, donna che ha lasciato il giornalismo per vivere un capitolo di vita più famigliare ma pur sempre strettamente vicino alla politica e all’attualità. Letizia Ortiz sceglie un profumo seducente nella sua semplicità, il White Gardenia Petals di Illuminum.

– Elegante, glamour ma anche sofisticata, Charlotte Casiraghi è la perfetta incarnazione di quel romanticismo tutto parigino, ma anche di quell’eleganza d’altri tempi che ha ereditato da sua nonna. Potremmo dire che la sua fragranza del cuore sia tra le creazioni Chanel, ma proprio per tradizione di famiglia il suo profumo del cuore è lo Spring Flower di Creed, fragranza che faceva sognare anche Audrey Hepuburn.

– Affascinante, orientale, seducente, la regina Rania di Giordania abbraccia uno stile che mescola le sue origini esotiche con un tocco moderno e dinamico: Samsara di Guerlain, fragranza storica e le cui note suggeriscono un viaggio verso altri mondi è la sua fragranza del cuore.

