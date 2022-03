Se qualcuno ti dà del maramaldo non ti sta facendo un complimento! Ecco qual è il significato e il personaggio storico da cui deriva.

Che maramaldo non sia un complimento lo saprete già. Difatti, viene utilizzato con un’accezione negativa e se qualcuno ti ha apostrofato con questa parola, beh, di sicuro non ti sta facendo un complimento! Comunque, trova talvolta applicazione pure in chiave ironica. Te lo può dire un amico, un parente o comunque una persona con cui hai una buona confidenza, consapevole che non ti offenderai. Perché, per l’appunto, c’è una buona sintonia, espressa anche da semplici, innocue provocazioni. Dipende dalla circostanza e dal grado di complicità tra due persone. Passiamo, dunque, a vedere che cosa significa di preciso e da dove trae origine.

dalla vicenda nel 1530 dell’assassinio di Francesco Ferrucci, disarmato, da parte di Fabrizio Maramaldo. Dove viene usato: per indicare chi è disposto a infierire sui più deboli o a sopraffare qualcuno approfittando delle sue mancanze.

Il significato di maramaldo

Per antonomasia, il nome deriva dal condottiero Fabrizio Maramaldo. Nel corso dello scontro di Gavinana (1530) l’uomo uccise senza pietà l’avversario Francesco Ferrucci, già gravemente ferito. Secondo alcuni storici il Ferrucci, prima di esalare il suo ultimo respiro, avrebbe rivolto al nemico le celebri parole, poi divenute proverbiali: “Vile, tu uccidi un uomo morto”.

L’espressione sta a indicare una persona spavalda, malvagia e prepotente principalmente con gli indifesi, i deboli, gli sconfitti. In un celebre alterco televisivo, se ne appropriò, ad esempio, Alessio d’Amato, assessore della sanità della Regione Lazio, per criticare il leader leghista Matteo Salvini.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Capire se fosse un folle funambolo degli affari oppure soltanto un bieco maramaldo non è un compito facile”.

“Tutto sono tranne che maramaldo, tuttavia la situazione è destinata a peggiorare”.

